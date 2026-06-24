三重県紀宝町にある道の駅ウミガメ公園で、子どもウミガメが甲羅の上にヒレを乗せて泳ぐ“おててないない泳ぎ”と呼ばれる姿が、SNSで話題を集めている【映像】おててないない泳ぎをする子ガメ（実際の様子）投稿したのは、道の駅ウミガメ公園の公式X（@umigame_kouen）。一般的にイメージされるウミガメとは異なり、「子ガメは“おててないない泳ぎ”します」というコメントとともに、ヒレを上げたまま泳ぐ様子を撮影し、Xに