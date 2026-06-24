カーリング女子２大会連続メダルのロコ・ソラーレは２４日、来季より松沢弥子（２７）が正式メンバーとして加入することを発表した。ロコ・ソラーレは２大会連続メダルにも貢献した不動のサード、吉田知那美が３月末に退団。今月開催された日本選手権では３月の世界選手権に続き、混合ダブルスを主戦場とする小穴桃里と、松沢を登録して戦った。日本選手権ではまさかの１次リーグ敗退を喫していた。松沢はこれまで姉妹チーム