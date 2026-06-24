ソフトバンクグループの株主総会の会場＝24日午前、東京都千代田区ソフトバンクグループ（SBG）は24日、東京都内で定時株主総会を開いた。孫正義会長兼社長（68）は「あと10年か15年は頑張る」と述べ、今後も長期にわたって経営者としてグループをけん引する考えを示した。かつて60代で事業を継承すると話していた。人工知能（AI）事業の拡大に注力する考えも示した。対話型生成AI「チャットGPT」を手がける米オープンAIなどの