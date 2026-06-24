原子力規制委員会は24日の定例会合で、原子力施設に侵入したドローンの検知機器の設置を電力事業者らに義務付ける規則の改正案を正式決定した。機器の設置を盛り込んだ「核物質防護規定」を2年以内に申請するよう事業者に求める。侵入を早期に発見し、電波妨害（ジャミング）などの措置につなげる狙い。規制委の規則でドローンに特化した対策が明記されるのは初めてで、原発や使用済み核燃料再処理工場（青森県）など計22施設