【NASCAR】第17戦 Anduril 250（日本時間6月22日／サンディエゴ・ストリート・コース）【実際の映像】逆向きでピットへ向かうまさかの光景全米で高い人気を誇るストックカーレース・NASCAR（ナスカー）の第17戦、大荒れの展開となったレースで、クラッシュに巻き込まれたマシンが「逆走」でピットロードへ進入するまさかの光景が広がり、放送席やファンを驚かせる一幕があった。アクシデントが発生したのは31周目、先頭集団が