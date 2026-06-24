警察車両の赤色灯23日午後8時55分ごろ、埼玉県鶴ケ島市五味ケ谷の市道交差点で、2人乗りのバイクと自転車が衝突した。県警によると、3人が病院に搬送され、うちバイクの男性会社員（17）＝同県川越市＝と自転車の女性調理師（50）＝鶴ケ島市＝が頭などを強く打ち、意識不明の状態で、バイクの男子高校生（15）＝川越市＝も重傷とみられる。県警が状況を捜査する。現場は東武東上線鶴ケ島駅の北約700メートルの住宅街。バイクは