俳優の内藤剛志が２３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、明石家さんまと共演した時に言われたショックなひと言を明かした。まずは、この日のゲストの高橋成美が、テレビのアシスタントをした時に失敗し、落ち込んでいたときに村上信五からかけられた言葉を紹介。「うまくできなくて、落ち込んでたら、途中でどうしたの？って。ミスしちゃってと言ったら『それはミスじゃない。オレが絶対にミスにしないから』って言