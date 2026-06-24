ニュージーランド戦でのゴールを祝うイラン代表チーム/Andre Penner/AP（CNN）サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会に出場するイラン代表チームの入国について、米政府が姿勢をやや軟化させている。米国土安全保障省は、26日にエジプトと対戦する試合の2日前に、イラン代表チームが入国することを認めたと明らかにした。国土安全保障省の広報は、「イラン代表チームは6月26日にシアトルで行われる第3戦に向け、試合2日前の米