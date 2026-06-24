フランスの競馬統括機関フランスギャロは23日、ギヨーム・ド・サンセーヌ会長が提案したセン馬にも凱旋門賞（G1、パリロンシャン芝2400メートル）出走を認めるプランに関して、理事会が圧倒的多数で承認したと公式サイトで発表した。凱旋門賞最多8勝の実績を誇るアンドレ・ファーブル師（80）は英メディアのアットザレーシズの取材に「私は断固反対です」との姿勢を示している。「現時点では提案に過ぎないが、私には何の利益