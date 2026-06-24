警察庁の特殊詐欺や外国人犯罪の捜査部門の幹部がカンボジア国家警察を訪れ、東南アジアを拠点とした組織的な詐欺グループへの対応などを協議しました。【映像】警察幹部がカンボジア訪問 詐欺グループ摘発へ連携日本などをターゲットにした東南アジア拠点の組織的な詐欺グループの摘発が相次ぐ中、警察庁の大濱健志組織犯罪対策部長が23日、カンボジアの首都プノンペンを訪れ、カンボジア国家警察のディ・ヴィチア副長官らと