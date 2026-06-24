Oshicocoは2026年6月19日、社会人の推し活と仕事の両立に関する実態調査の結果を発表した。本調査は2026年5月8日〜11日、Instagram「推し活応援メディアOshicoco」および「Oshicoco公式LINEアカウント」をフォローしている全国の社会人推し活層の男女285人を対象に、Instagramを通じたアンケート調査(調査サービス「推しペディア」活用)によって実施されたもの。○社会人の7割が推し活スキルを仕事で活用推し活で得たスキルが仕事