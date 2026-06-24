開催中の北中米Ｗ杯を韓国で全試合中継予定の放送局「ＪＴＢＣ」が、経営危機のため決勝トーナメント以降の試合中継ができなくなる可能性があるとの一部報道を否定した。今回の問題を巡っては、同局がＷ杯の放映権を一部支払えていないなどとして、中継が大会途中に打ち切りになる可能性が日本で報じられた。これに同局は報道内容を否定し、２４日に予定通り全試合を放送すると緊急声明を出した。韓国メディア「ＭＨＮ」は「