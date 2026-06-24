小学館は2026年6月18日、「好きなキャラクター」「将来なりたい職業」「憧れの人」に関する調査結果を発表した。本調査は『ぷっちぐみ』2026年4・5月号および『ちゃお』2026年4月号の読者とその家族を対象に実施。『ぷっちぐみ』は2026年3月1日〜4月20日に888人、『ちゃお』は2026年3月3日〜30日に1,000人から回答を得た。調査方法は雑誌のハガキアンケート。○好きなキャラクター、低学年1位は「ひみつのアイプリ みつき」、高学