北中米Ｗ杯１次リーグＡ組第３戦（２４日＝日本時間２５日）、ＦＩＦＡランキング２５位の韓国は同６０位の南アフリカと対戦。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。韓国メディア「ＳＴＡＲＮＥＷＳ」は「予期せぬ事態が出現…洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いるＷ杯の早期敗退への懸念が高まる。メキシコは決勝トーナメントに向けて『大幅なメンバー変更』を示唆」と題する記事を掲載。「グループリーグ最終戦を前