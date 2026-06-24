連覇を狙ったしらさぎＳで２着だったキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は中京記念・Ｇ３（８月１６日、中京競馬場・芝１６００メートル）に転戦する。中竹調教師は「課題のゲートに対応してくれたし、そういう面が次につながってくれれば」と期待した。また、函館ＳＳで３着だったレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）はＣＢＣ賞・Ｇ３（８月９日、中京競馬場・芝１２０