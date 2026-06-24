ヤクルト本社の株主総会が２４日、都内で開かれた。チームは池山監督のもとで奮闘を続けており、株主からは、「逆転優勝を信じている。その際のパレードの開催の可否。後半戦に向けての意気込み」について質問が挙がった。対応した林田哲哉球団社長は「残りの試合をしっかりと勝率６割くらいでいきたいと思っております」と回答。２３日時点で首位と０・５ゲーム差の３位で勝率は５割３分７厘。もう一段階の加速を期待した。