阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神のドラフト１位ルーキーの立石正広について語った。交流戦は１割２分９厘と苦しみ、１６日の西武戦（甲子園）で４打数４三振で悔し涙を流し、翌日に２軍降格となった。「外国人に対するような内角高め、外角低めの変化球という対角線の攻め方をされる。そのアプローチがうまくできないということは立石自身の打撃の中で変えなければいけ