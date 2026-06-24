女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のマコ（ＭＡＫＯ）が２４日までに自身のＳＮＳを更新。カジュアルコーデのオフショットを披露した。インスタグラムに「ＷｉｔｈＵ チャンス」とつづると、オフショットを複数枚アップ。白のシャツにデニムのワイドパンツを合わせた姿でカメラを見つめる姿やグラスを手にしたショット、鏡越しに全身を写したショットなどを披露した。この投稿にファンからは「絶対的にマコちゃんしか勝たん