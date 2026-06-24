立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年6月23日にXを更新。自身の質問に対する高市早苗首相の答弁について「時間つぶし」とやゆした。「4分も何を一人で勝手にベラベラしゃべっているんですか」杉尾議員は22日の参院予算委員会で、高市首相陣営にかけられている誹謗中傷動画疑惑について追及。その中で、高市首相の答弁に対し、「4分も何を一人で勝手にベラベラしゃべっているんですか」と怒りをあらわにする一幕があった。この答弁