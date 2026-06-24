初戦の4得点から一転、スコアレスドローに終わったイングランドFIFA北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているイングランド代表は、現地時間6月23日にグループL第2節でガーナ代表と対戦して0-0で引き分けた。試合終盤にはエースのFWハリー・ケインに絶好の決定機が訪れたが、シュートを決められず。スコアレスドローに終わった試合のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）にはMFジュード・ベリンガムが選出されたが、レアル・マドリー