奈義町役場 岡山県奈義町は2026年7月13日から、地域経済の活性化を目的とした「活性化支援券」を発売します。物価高騰対策の一環で行うもので、2026年度は第2弾の発売となります。 奈義町の「活性化支援券」は、1万円で購入すると1万2000円分の買い物ができます。1人3部まで購入でき、奈義町内の加盟店約70店舗で利用可能です。 支援券は、奈義町内の23店舗で購入できますが、町が発行する地域振興用の電子マネー