記事ポイントK18・プラチナ・天然ダイヤモンド500点以上をスタッフ接客なしで自由試着2026年7月10日〜12日、アルベホール名古屋で3日間限定開催入場無料・購入不要で着け心地と輝きを直接確認可能 オレフィーチェが、500点以上のジュエリーを自由に試着できる体験イベント「ジュエルーム in 名古屋」を2026年7月10日（金）から12日（日）の3日間、愛知県名古屋市のアルベホール名古屋で開催します。前回2024年10月の名古屋開