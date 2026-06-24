記事ポイント屋内「水あそびひろば」が6月13日オープン「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」7月1日再演夏限定ガシャポン・キービジュアルTシャツ登場 横浜アンパンマンこどもミュージアムが、2026年の夏も親子で楽しめるイベントを続々と開催します。全天候型の屋内施設なので猛暑の日も天候を気にせず快適に過ごせ、水あそびからダンスショー、お面工作、キャラクターグリーティングまで、さまざまなコンテンツ