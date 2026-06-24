くら寿司にて提供されている 「健康シリーズ食前の一皿」から、夏におすすめの5品が登場！不足しがちな栄養を摂取できる“お寿司の前の新習慣”メニューに、「冷製コーンポタージュ」や「夏野菜サラダ」などが仲間入りします☆ くら寿司「健康食前の一皿シリーズ」夏メニュー 価格：各120円 ※回転レーンでは各115円で提供※店舗により価格は異なります発売日：2024年6月26日（金）※一部商品は予定数量に達し次第