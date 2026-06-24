記事ポイントROCK2が肝線維化の核心的駆動因子とRNA解析で初解明TDI01が臨床試験で肝硬度低下・肝機能改善を実証Cloud-Clone ELISAキットがCCL2測定で抗線維化作用を定量証明 Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」 掲載ジャーナル：『Cell』（2026年4月掲載）対象疾患：肝線維化（代謝関連脂肪性肝炎MASHを含む慢性肝疾患）研究ツール：MCP1/CCL2 ELISAキット（Cloud-Clone Corp.）臨床試験フェーズ：第I/II相