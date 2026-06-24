タイで現地人らと性行為をした映像など、わいせつ動画をソーシャルメディア（SNS）に投稿していた30代の韓国人が、現地警察に逮捕された。23日（現地時間）、カオソット、MGRオンラインなど現地メディアによると、タイ入国管理警察は21日、チョンブリー県パタヤの高級ホテルで韓国人A（30）を逮捕した。現地警察は、Aがタイ人などと性行為をする様子を撮影した映像をX（旧ツイッター）に投稿していたことを把握し、捜査を進めてき