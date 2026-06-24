1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」から、東京ばな奈ワールドとして192種類目、スポンジケーキとしては30種類目となる待望の新作が誕生！バナナの自然な甘さとフルーティーさを追求した、新時代の東京ばな奈「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」が販売されます☆ 35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味  価格：4個入 756円(税込)／8個入 1,404円(税込)／12個入 2,095円(税込)発売日：2026年7月1日(水)〜終売