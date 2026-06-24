最近、48歳の有名モデルが、唇のフィラー施術による副作用を改善するための矯正手術を受けた後、ひどく腫れ上がった顔を公開し、衝撃を与えている。モデルのケイティ・プライスは21日、自身のSNSを通じて、美容目的で気軽に受けられるフィラー施術が深刻な副作用につながる可能性があると警告した。プライスが経験した主な副作用は、いわゆる「フィラー移動（Migration）」と呼ばれる現象だ。プライスは、過去に唇に注入したフィラ