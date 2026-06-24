記事ポイント4core LEDが395nm／365nmの2波長を同時照射し1台で多材料に対応バッテリー残量に関わらず常に一定照度をキープ自動車鈑金からホビーまで密閉設備なしで使用可能 グローバルスズキが、プロ仕様のUV硬化ライト「Insta Cure Dual（インスタキュア・デュアル）」を2026年6月1日より販売開始しました。独自開発の「4core LED」は395nmと365nmの2つの紫外線波長を同時照射するデュアルテクノロジーを採用しており、異な