１８日、貴州省銅仁市碧江区で開かれたドラゴンボートレース。（ドローンから、貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽6月24日】中国で旧暦5月5日の端午節（今年は6月19日）の連休は、中国の人々にとってドラゴンボートに親しむ年に1度の時期でもあった。貴州省銅仁市碧江区は民間によるドラゴンボートレースの長い歴史があり、史料によれば起源は明代にさかのぼる。2011年には「銅仁のドラゴンボートレース」として国の無形文化遺産