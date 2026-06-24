記事ポイント「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替えた遊び心あふれる特別デザイン通常商品は880円(税込)、ブラインド商品は2026年7月発売予定ブラインド商品は投手＋監督版22種・野手版26種でサイン入りレアあり ミニチュアファクトリーは、オリジナルIPキャラクター「CAPtainDUCK」初のスポーツチームコラボ商品「CAPtainSWAN(キャップテンスワン)」をオイシックス新潟アルビレックスBCと共同で商品化しました。2026年6月1