モデル・冨永愛（43）の長男で、自身もモデルとして活動する章胤（あきつぐ／21）が23日、自身のインスタグラムを更新。パリでの過酷な仕事終わりに撮った“至福の”プライベートシーンを公開した。【動画】パリで“1日10個のキャスティング”！仕事終わりに“楽しみ”を満喫する富永章胤章胤は「inパリ！」と書き出し、現在フランス・パリに滞在していることを報告。「今日はキャスティング10個あってめちゃんこ大変だったけ