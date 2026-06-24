櫻坂46の中嶋優月＆村山美羽が、26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。このたび、表紙が公開された。【表紙カット】クールな表情で視線を奪う中嶋優月&村山美羽中嶋と村山は、昨年公開された日本マクドナルドの「サムライマック」Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ『路地裏ホテル』で共演。2人の名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称でも親しまれ、その唯一無二の