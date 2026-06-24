木原官房長官は24日午前の記者会見で、中国が東シナ海の日本と中国の中間線付近でガス田開発とみられる動きを見せていることについて「極めて遺憾だ」とした上で、外交ルートを通じて中国側に強く抗議したことを明らかにした。会見で木原長官は「東シナ海の地理的中間線の西側の海域において、今般、中国側が移動式掘削船を停船し固定していることが確認されたことから、海上保安庁は、付近を航行する船舶の安全を確保するため、6