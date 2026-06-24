日本国旗を傷つける行為を罰する法案が、衆議院の内閣委員会で審議に入りました。自民・維新・国民民主・参政の4党が共同提出した「国旗損壊罪」創設法案は、国旗を公然と傷つけた場合などに、2年以下の拘禁、または20万円以下の罰金を科すとしています。委員会では趣旨説明の後、質疑が行われていて、中道改革連合の階幹事長は、表現の自由などを侵害する危険性を指摘しました。中道改革連合・階幹事長：（国旗を）尊重する思想を