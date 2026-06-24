女優の藤田朋子（60）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との肩を寄せ合うショットを公開した。「息子がお髭を生やして熱演してました」とつづり、俳優の間宮祥太郎とのツーショットを披露。「#カッコーの巣の上でPARCO劇場での公演は今月29日まで愛媛、大阪、九州、仙台を回るようです」と告知した。「泣きながら楽屋へ」と藤田。「One flew over the cuckoo's nest#ラチェッド #netflix で視聴こち