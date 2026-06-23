とちぎテレビ 体長４４cm、体重５.５kg 小さな体に大きな期待がかかるオスのジャック・ラッセル・テリアのカノン８歳。 栃木県初の小型警察犬です。 カノンは、栃木市で道に迷った高齢者を発見し保護したとして５月、訓練士の飯田早希さんとともに警察から表彰されました。 お手柄をあげたのは２０２６年２月の夜、栃木市内に住む８４歳の男性の行方が分からなくなったと、家族から届け出を受けた警察から捜索を