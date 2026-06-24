◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ツインズのオースティン・ボス投手（33）が23日（日本時間24日）にメジャー昇格し、同日のドジャース戦に登板。新天地での初登板となったが、ドジャース打線に捕まり、4回0/3を投げ、11安打6失点だった。先発・ロハスの後を受け、1―1の3回から2番手として登板。この回に味方失策で1点を失うと、同点に追いついた直後の4回には1死一、三塁から大谷翔