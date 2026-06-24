【ロンドン＝横堀裕也、ワシントン＝栗山紘尚】オマーン政府は２３日、ホルムズ海峡を船舶が安全に通航できる「臨時回廊」を提供すると発表した。国際海事機関（ＩＭＯ）やイランなどと連携して実施する。ＩＭＯも２３日、海峡周辺に取り残された１万１０００人超の船員の退避作戦を始めると明らかにした。オマーン政府の発表によると、２月末の米イランの戦闘開始前に使われていた通常の航路の南側と北側に２本の臨時回廊を設