フリーアナウンサーの武田真一（58）が24日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。東京都北区の区立滝野川第三小で起きた11人が重軽傷を負った火災についてコメントした。区教育委員会は23日、緊急保護者会を開き、校舎の損傷が激しく建て替えを検討することを明らかにした。1〜2年生が使う教室は火元となった場所から離れているため、現在の校舎で授業を再開するが、3年生以上の約230人については近隣