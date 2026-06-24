犬がソファの下に隠れる4つの理由 愛犬がソファの下に隠れてしまうと、飼い主さんは「どうして？」と心配になってしまいますよね。実は、犬がソファの下に隠れる理由はひとつではありません。そのときの気持ちが関係していることもあれば、体調の変化が関わっていることもあります。 ここでは、犬がソファの下に隠れる理由を4つご紹介します。 1.不安や恐怖を感じている 犬は雷や花火の音、来客などに不安や恐怖を