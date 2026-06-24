片岡物産は「モンカフェ」のギフトでアイス専用ブレンドのセットを展開し、ギフトでのアイスコーヒー需要獲得を目指す。セットは「モンカフェ アイス コーヒー ギフト」として、百貨店および量販店で中元ギフト向けに販売。同社は「『モンカフェ』は、フィルターがコーヒーに浸からない構造で、氷の入ったグラスに熱湯で直接抽出し、コーヒーを急冷することができる。濃縮やリキッド、コールドブリューとも違う『モンカフェ