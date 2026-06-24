KAWAII LAB.所属のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETによる『ボイス付きLINEスタンプ』のイラストを使用したオリジナルグッズが、7月10日より全国のアニメイト対象店舗およびアニメイト通販、海外アニメイト対象店舗／通販にて順次販売される。 （関連：【画像あり】KAWAII LAB.所属4グループの『ボイス付きLINEスタンプ』イラスト使用グッズのラインナップ） 昨年配信された同スタンプは、各グ