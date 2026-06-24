ソニーセミコンダクタソリューションズは、スマートフォン向けのイメージセンサー「LYTIA 610」を発表した。主にハイエンドスマートフォンの望遠カメラへの採用を想定しており、6月末からの出荷を見込む。 LYTIA 610は、ソニーセミコンダクタソリューションズ製の1/2型イメージセンサーで、有効画素数は6400万画素。新たに「RB2×2 OCL」（OCL＝On-Chip Len