今月２２日、１０代の女性を車に乗せて監禁したとして、２３歳の男がきのう逮捕されました。男は容疑を認めています。 監禁の疑いで逮捕されたのは、住居と職業が不詳の男（２３）です。 警察によりますと、男は今月２２日の午後９時３０分ごろから午後１０時３０分ごろまでの間、山形県村山地方に住む１０代の女性を男の自動車内に乗せて、山形市内や天童市内を走行し、女性を車内から出ることを困難にさせ監禁した疑いが持たれ