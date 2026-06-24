現地６月23日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＬ第２節で、トーマス・クリスティアンセン監督が率いるパナマ代表は、クロアチア代表とトロント・スタジアムで対戦。54分に失点し、０−１で敗れた。シュート数はクロアチアの６本に対し、パナマは８本。チャンスを多く作ったが、フィニッシュの精度を欠き、最後までクロアチアのゴールをこじ開けられなかった。第１節でガーナに０−１で敗れていたパナマは２連敗となり、グル