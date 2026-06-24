日本代表は現地時間23日、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節のスウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のアメリカ合衆国・ナッシュビルで練習を実施した。メキシコのモンテレイで20日に行われた第2節のチュニジア代表戦は、4−0の快勝となった。同試合、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）は31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、FIFAワールドカップでの初ゴールを奪うと、終盤の83分にはMF佐野海舟