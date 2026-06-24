モデル・冨永愛さんの長男で同じくモデルの冨永章胤さんは6月23日、自身のInstagramを更新。仕事終わりにビールを飲むイケメンな姿を公開し、反響を呼んでいます。【動画】冨永章胤のビールを飲むイケメンな姿「美味しそうに飲むね」冨永さんは「in パリ！今日はキャスティング10個あってめちゃんこ大変だったけど終わった後のこれがあるから続けられる！頑張れる！」とつづり、1本の動画を投稿。パリでの過密スケジュールを終え