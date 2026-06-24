献身的にチームに尽くす堂安の下に絶好機が転がってくるはずだ(C)Getty Images現地時間6月25日に迫った北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第3戦・スウェーデン戦（ダラス）が2日後に迫って来た。日本代表は23日にベースキャンプ地・ナッシュビルで入念に戦術確認を行い、夕方のチャーター便で決戦の地へ移動。24日の前日練習を経て、今後の命運が決まる大一番に挑む。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌