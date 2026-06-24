岡本の打棒に勢いがついてきた(C)Getty Imagesブルージェイズ岡本和真の打棒に勢いがついてきた。現地6月23日に本拠地で行われたアストロズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場。2本のタイムリーを放つなど、4打数3安打3打点、4出塁と大暴れとなった。【動画】この勝負強さ！2人を帰した、岡本のタイムリーシーン同点で迎えた8回二死二、三塁の好機に右腕ピアソンの99.9マイル（約161キロ）を左翼に引っ張り、勝ち越しの適時二